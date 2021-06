Mladá Boleslav (ots) - › Pressekonferenz zur neuen Unternehmensstrategie von ŠKODA AUTO beginnt am 24. Juni um 16:30 Uhr MEZ in Prag› Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer präsentiert inhaltliche Schwerpunkte für künftige Ausrichtung in den Bereichen Elektrifizierung, Internationalisierung und Digitalisierung› Live-Übertragung auf dem ŠKODA Storyboard sowie auf verschiedenen Social Media-Kanälen des AutomobilherstellersAm Donnerstag, den 24. Juni, präsentiert ŠKODA AUTO im Rahmen einer 30-minütigen Pressekonferenz in Prag die Kernbestandteile seiner neuen NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030. Vor internationalen Journalisten wird Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer detailliert die drei Prioritäten ,EXPAND', ,EXPLORE' und ,ENGAGE' erläutern, die in den kommenden Jahren die Leitplanken für die weitere Entwicklung des Unternehmens setzen.Die Pressekonferenz beginnt am Donnerstag, den 24. Juni, um 16:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wird live auf einer eigenen Website sowie auf dem ŠKODA Storyboard übertragen. Außerdem lässt sich das 30-minütige Event auch auf dem offiziellen Twitter-Kanal @skodaautonews (http://www.twitter.com/skodaautonews) sowie über das LinkedIn-Profil des ŠKODA AUTO Vorstandsvorsitzenden Thomas Schäfer (http://www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-61b446138/) oder auf YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=lcGRnpWdxog) verfolgen. Nachrichtenagenturen können den Stream mit Hilfe eines Embed-Codes in ihre Kanäle einbinden.Journalisten und Medienvertreter haben im Anschluss an die Pressekonferenz 30 Minuten lang Gelegenheit, ihre Fragen zu den Inhalten der NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 zu stellen. Diese Fragen können vorab per E-Mail an media@skoda-auto.cz geschickt werden.Datum: Donnerstag, 24. Juni, ab 16:30 Uhr MEZInternetseite:www.nextlevelskodastrategy2030.comŠKODA Storyboard:www.skoda-storyboard.comTwitter:https://twitter.com/skodaautonewsLinkedIn:https://www.linkedin.com/in/thomas-schaeferYouTube:https://www.youtube.com/watch?v=lcGRnpWdxogLivebox:https://www.nextlevelskodastrategy2030.com/livestreamPressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4944583