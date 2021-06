Uniqa Ventures resümiert nach den ersten fünf Jahren: 30 Beteiligungen in ganz Europa - von Spanien bis Finnland, von Irland bis Russland - an Startups aus den Bereichen FinTech, InsurTech und HealthTech und eine "solide zweistellige Rendite". Die bis dato erfolgreichsten Investments sind laut Uniqa Ventures: Twisto, Bitpanda, Wayflyer im Bereich FinTech, Luko, Omnius und INSLY (InsurTech) sowie Telemedico, Second Nature und Bestdoctor (HealthTech). Das durchschnittliche Investitionsvolumen bewegt sich im Bereich von 1 Mio. bis 5 Mio. Euro und wird vor allem zukunftsträchtigen Unternehmen in der frühen Wachstumsphase (Growth Stage/Series A) mit einem bewiesenen Produkt-Markt-Fit zur Verfügung gestellt. Bisher wurden bereits über 50 Mio. Euro in ...

