DJ PTA-News: Börsenradio: Ist es soweit: Zinswende! - Was sagte Fed-Chef Jerome Powell genau? - Die Aktienmärkte geben nach, der Euro verliert - Interview mit Achim Matzke Commerzbank

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta019/17.06.2021/12:30) - Direkter Link zum Interview: https://www.brn-ag.de/39028-Zinswende-Fed-Chef-Jerome-Powell

Noch hat, wie erwartet, die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen unverändert gelassen. Doch das wird sich ändern! Die Aktienmärkte geben nach, auch der Euro verliert. Die US-Notenbanker haben signalisiert, dass die Zinssätze bis Ende 2023 steigen werden. Achim Matzke: "Man bereitet die Märkte auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik vor. Zinserhöhungen würden in den USA auch in die Landschaft passen. Powell hat die Strategie von US-Finanzministerin Janet Yellen bestätigt. Es gibt einen Dreiklang: Einstieg in den Ausstieg bei Anleihekäufen, im 4. Quartal werden Beschlüsse gefasst und ab dem 1. Quartal 2022 kommt es dann in irgend einer Form zu einer Reduzierung dieser Anleihekäufe. Und Powell hat auch darauf hingewiesen, dass man auch für 2023 zwei Anhebungen der Fed einkalkulieren sollte. Im Fed-Komitee gab es auch schon eine ganze Menge Stimmen, die aufgrund der guten Wirtschaftslage in den USA schon frühere Anhebungen der Fed-Zinsen befürworten."

(Ende)

Aussender: Börsenradio Adresse: Denzenlohestrasse 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Heinrich Tel.: +49 9217413400 E-Mail: redaktion@brn-ag.de Website: www.brn-ag.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - Weitere Handelsplätze: keinen

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1623925800151 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 06:30 ET (10:30 GMT)