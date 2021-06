Die Aussicht auf eine näher rückende Zinswende in den USA hat an den europäischen Börsen am Donnerstag für Unruhe gesorgt. Anleger ließen Aktien links liegen und griffen dafür beim Dollar zu. Nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch ist für viele Investoren klar: Das Ende des billigen Geldes rückt näher. "Die US-Notenbank reagiert - und zwar deutlicher...

Den vollständigen Artikel lesen ...