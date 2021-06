Beim "Google for Startups Accelerator" handelt es sich um ein dreimonatiges Programm, das Startups dabei unterstützt, ein erfolgreiches Business aufzubauen.Zürich - Google for Startups unterstützt seit vielen Jahren junge Unternehmer:innen auf der ganzen Welt und startet jetzt ein neues Accelerator-Programm für europäische Startups aus den Bereichen HealthTech und Wellbeing. Bewerbungen können ab sofort bis einschliesslich 23. August 2021 eingereicht werden. Beim "Google for Startups Accelerator" handelt es sich um ein dreimonatiges Programm...

