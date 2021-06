Bei dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsidenten Wladimir Putin ging es auch um die Themen Ransomware und Cyberattacken. Biden zeigte klare Kante. Was genau die Staatschefs der USA und Russlands, Joe Biden und Wladimir Putin, bei ihrem Gipfeltreffen am Montag im schweizerischen Genf besprochen haben, ist nicht bekannt. Einige Details aus den Gesprächen verrieten sie aber im Anschluss bei den jeweiligen Pressekonferenzen. So erklärte Biden, dass er Putin speziell auf das Thema Ransomware angesprochen habe. Putin wiederum widersprach dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...