Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.214,75 +0,07% +12,97% Dow-Jones-Indikation 33952 -0,02% +11,63% Euro-Stoxx-50 4.146,25 -0,13% +16,71% Stoxx-50 3.569,15 -0,19% +14,83% DAX 15.704,81 -0,04% +14,48% FTSE 7.152,45 -0,45% +11,21% CAC 6.646,66 -0,09% +19,73% Nikkei-225 29.018,33 -0,93% +5,74% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,07 -0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,77 72,15 -0,5% -0,38 +47,9% Brent/ICE 74,10 74,39 -0,4% -0,29 +44,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,65 1.812,10 -0,8% -14,46 -5,3% Silber (Spot) 26,60 26,98 -1,4% -0,38 +0,8% Platin (Spot) 1.108,90 1.125,80 -1,5% -16,90 +3,6% Kupfer-Future 4,29 4,39 -2,1% -0,09 +21,8%

Der deutlich festere Dollar belastet die Rohstoffpreise. Beim Öl dürften auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen, nachdem die Preise am Ölmarkt zuletzt auf Mehrjahreshochs geklettert waren.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aussicht auf bald wieder steigende Zinsen dürfte am Donnerstag die Kauflaune an den US-Börsen dämpfen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung an der Wall Street an.

Am Mittwoch hatte die US-Notenbank im Anschluss an ihre Sitzung ihre Absicht bekundet, die Zinsen früher als bislang erwartet zu erhöhen. Der Median der Projektionen sieht den Leitzins bis Ende 2023 von derzeit 0,0 auf 0,6 Prozent steigen. Im März hatte die Fed noch damit gerechnet, dass der Leitzins bis 2023 konstant bleiben werde.

Die Währungshüter begründeten ihren Kurswechsel mit der überraschend schnellen Erholung der Wirtschaft und der Inflation, die höher sei als noch vor einigen Monaten erwartet. Dass sich die Kursverluste der Börsen in Reaktion auf diese Ankündigung am Mittwoch in Grenzen hielten und voraussichtlich auch am Donnerstag moderat ausfallen werden, erklären Marktteilnehmer damit, dass die Fed ihre Anleihekäufe zunächst fortsetzen wird, bis "substanzielle weitere Fortschritte" bei der Erholung erzielt worden sind.

Während die Anleger noch über die möglichen Folgen der Fed-Aussagen sinnieren, müssen am Donnerstag einige Konjunkturdaten verarbeitet werden. Vor der Startglocke werden der Philadelphia-Fed-Index für Juni und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt der Index der Frühindikatoren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 30,0 zuvor: 31,5 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 360.000 zuvor: 376.000 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag knapp im Minus. Teils erwartete größere Schwankungen bei den Aktien infolge der Zinsentscheidung der US-Notenbank bleiben somit aus. Der feste Dollar stützt dabei etwas. Die Aktie von Curevac bricht ein, für sie geht es um rund 45 Prozent nach unten. Der Corona-Impfstoff der deutschen Pharmafirma wies in vorläufigen Auswertungen nur eine relativ geringe Wirksamkeit auf. Damit habe das Vakzin nicht die "vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien" erfüllt, erklärte Curevac. Für die Aktie von Wacker Chemie geht es um 4,5 Prozent nach unten. Das Unternehmen ist Produktionspartner. Bayer (plus 0,4%) wird seine Unterstützung für Curevac auch nach dem schwachen Zwischenergebnis zur Wirksamkeit des Impfstoffs fortsetzen, denn die finalen Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie stünden noch aus. An der Spitze der Gewinner stehen Bankenwerte mit Aufschlägen von durchschnittlich 2,2 Prozent. Sie profitieren von den gestiegenen langfristigen Zinsen. Zinssensible Titel wie Versorger geben dagegen 1,5 Prozent nach. Rohstoffaktien fallen um weitere 1,5 Prozent. Im Handel wird neben der Fed weiter auf China verwiesen. Dort gibt es offenbar Pläne, Reserven an Industriemetallen freizugeben, um so der Rally der Rohstoffpreise etwas entgegenzusetzen. Anglo American verlieren 2,6 Prozent und Rio Tinto 1,8 Prozent. Südzucker geben um 3,3 Prozent nach. Umsatz im Plus, aber das operative Ergebnis schwächer - auf diesen Nenner bringt die LBBW die Erstquartalszahlen von Südzucker.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:41 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1934 -0,50% 1,1984 1,2119 -2,3% EUR/JPY 132,11 -0,45% 132,65 133,23 +4,8% EUR/CHF 1,0922 +0,23% 1,0910 1,0893 +1,0% EUR/GBP 0,8554 -0,24% 0,8568 0,8592 -4,2% USD/JPY 110,71 +0,06% 110,69 109,93 +7,2% GBP/USD 1,3952 -0,24% 1,3987 1,4105 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,4427 +0,07% 6,4315 6,3951 -0,9% Bitcoin BTC/USD 39.203,51 +1,16% 39.191,76 38.710,51 +35,0%

Der Dollar legte in Reaktion auf die Aussagen der US-Notenbank schon am Mittwoch deutlich zu und setzt seinen Anstieg am Donnerstag fort. Der Dollarindex steigt um 0,8 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte reagierten kaum auf eine früher als bislang erwartet kommende Zinswende der US-Notenbank. Schon in den USA hatten die Anleger die Aussicht auf erste Zinserhöhungen bereits 2023 relativ gelassen weggesteckt, zumal sich am Anleihekaufprogramm der US-Notenbank zunächst nichts ändern soll und zugleich die Währungshüter den wirtschaftlichen Aufwärtstrend unterstrichen. In Tokio gaben die Kurse indessen deutlicher nach. Dass der Dollar nach den Fed-Beschlüssen mit den deutlich gestiegenen US-Renditen stärker aufgewertet hatte, stützte nicht. Von den höheren Marktzinsen profitierten in der gesamten Region Aktien aus dem Finanzsektor, allen voran von Banken, weil sie den Gewinnmargen der Geldhäuser zugute kommen. Die japanische Zehnjahresrendite erhöhte sich um 1,5 Basispunkte auf 0,06 Prozent. In Tokio gewannen Mitsubishi UFJ 1,2 Prozent und Mizuho Financial 0,9 Prozent, in Sydney legten ANZ um 1,1, Commonwealth Bank um 1,0 und Westpac um 1,5 Prozent zu. In Sydney verzeichneten erneut Aktien aus dem Rohstoffsektor Verluste, weil China die Freigabe nationaler Reserven wichtiger Industriemetalle plant, um den Anstieg der Rohstoffpreise einzudämmen. Hinzu kam ein erneut deutlicher fallender Kupferpreis (-1,8%), nachdem Peking staatlichen Unternehmen angewiesen hatte, die Beschaffung von Rohstoffen auf dem internationalen Markt einzuschränken. Rio Tinto, BHP, Fortescue und Bluescope büßten 1,2 bis 4,2 Prozent ein. Die Goldaktie Newcrest gab mit dem gesunkenen Goldpreis um 2,5 Prozent nach. Whitehaven Coal knickten um 11,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seinen Produktionspläne für das Geschäftsjahr gesenkt hatte. Coles sackten um 4,5 Prozent ab. Die Supermarktkette hatte höhere Investitionen angekündigt. Sonic Healthcare(+0,9%) profitierten von der Ankündigung einer Übernahme.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am Donnerstag nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank nur geringfügig nach oben. Die Fed hat einen insgesamt leicht falkenhaften Ton angeschlagen. Für 2023 rechnet sie nun mit zwei Zinserhöhungen nach bislang keiner, obgleich dies für den Markt keine große Überraschung darstellt.

Zugleich hat Fed-Chef Jerome Powell nun offen die Diskussion zum so genannten Tapering - dem Zurückfahren der Wertpapierkäufe - angestoßen. Die Commerzbank sieht keinen direkten Belastungsfaktor durch die US-Notenbank, allerdings ist es ihrer Meinung nach insbesondere für Investmentgrade-Anleihen zunächst unwahrscheinlich, dass die Spreads ihre in den vergangenen Wochen gezeigte Einengungstendenz beibehielten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer setzt Support für Curevac fort

Bayer wird seine Unterstützung für Curevac auch nach dem schwachen Zwischenergebnis zur Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs der Tübinger Biotechfirma fortsetzen. Eine Bayer-Sprecherin sagte auf Nachfrage, der Support gehe weiter, die finalen Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie stünden noch aus.

Curevac-Chef bleibt bei Covid-Impfstoff zuversichtlich

Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas bleibt nach den enttäuschenden Zwischenergebnissen für den Corona-Impfstoff des Tübinger Biotechunternehmens zuversichtlich. "Wir halten an dem Vakzin fest, bis wir die finale Auswertung haben", sagte Haas dem Handelsblatt.

Daimler beschleunigt Elektrifizierung der Modellpalette - Magazin

Daimler bereitet sich einem Magazinbericht zufolge auf ein mögliches früheres Aus für Benzin- und Dieselmotoren zumindest in Europa vor. Vorstandschef Ola Källenius wolle die Elektrifizierung der Mercedes-Modellpalette weiter beschleunigen, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Konzernkreise. Etliche Elektroautos der ab 2024/2025 geplanten nächsten Generation sollten ein Jahr früher auf den Markt kommen als ursprünglich geplant.

Beiersdorf weitet Start-up-Inkubator-Programm nach China aus

Beiersdorf weitet sein Start-up-Inkubator-Programm nach China aus. Wie der Hamburger Konsumgüterhersteller mitteilte, hat er zudem einen Partnerschaftsvertrag mit Alibabas Tmall, Chinas führender e-Commerce-Plattform, zur Co-Inkubation chinesischer Start-ups unterzeichnet.

Gea will bis 2040 klimaneutral werden - konkrete Maßnahmen bis 2030

Die Gea Group will bis 2040 klimaneutral werden. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette sollen die CO2-Emissionen bis dahin auf netto null reduziert werden, wie der Maschinen- und Anlagenbauer mitteilte.

K+S kauft Anleihen mit Fälligkeiten 2022 bis 2024 zurück

K+S wird einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts zum Rückkauf von ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeiten in den nächsten drei Jahren einsetzen.

Lufthansa: Eurowings Discover erhält Flugbetriebsgenehmigung

Eurowings Discover hat vom Luftfahrt-Bundesamt die Flugbetriebsgenehmigung erhalten. Wie Lufthansa mitteilte, hat die Behörde am 16. Juni die Betriebsgenehmigung und das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) für die neue Start-up-Airline der Lufthansa Group ausgestellt.

IPO/Fintech Wise geht in einem Direkt-Listing an Londoner Börse

Das britische Fintech Wise geht an die Börse in London. Das Start-up für Online-Geldtransfers nimmt den Weg eines direkten Listings und nutzt das wachsende Interesse der Investoren an Finanztechnologieunternehmen aus. Eine Zielbewertung nannte das Unternehmen, das früher Transferwise hieß, nicht. Ein Informant geht von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar aus.

Tiktok-Mutter Bytedance verdoppelt Umsatz auf 34 Mrd Dollar - Memo

Die Tiktok-Mutter Bytedance hat den Umsatz im abgelaufenen Jahr mehr als verdoppelt. Wie die Bytedance Ltd. in einer Mitarbeiterinformation mitteilte, sei der Umsatz um 111 Prozent auf 34,3 Milliarden US-Dollar geklettert.

