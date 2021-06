Berlin (ots) - Die Mitgliederversammlung des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG) hat heute Jobst-Dietrich Diercks, Geschäftsführer der PRIMAGAS Energie GmbH, zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Diercks gehört dem Vorstand bereits seit 11 Jahren an, seit November 2016 als erster stellvertretender Vorsitzender. Rainer Scharr (Friedrich Scharr KG) verzichtete nach elf erfolgreichen Jahren im Vorstandsvorsitz auf eine erneute Kandidatur - bleibt aber weiterhin im Vorstandsteam. Neues Vorstandsmitglied ist Achim Rehfeldt (PROGAS GmbH & Co. KG), der sich erstmals zur Wahl stellte.Diercks bedankte sich bei Scharr für sein jahrelanges und erfolgreiches Engagement für die gesamte Branche. Von der Mitgliederversammlung gehe das klare Signal aus, den Weg der Defossilisierung von Energieerzeugung und Energieeinsatz voranzubringen. "Die Flüssiggasbranche spielt eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Energiewende, insbesondere im Wärmemarkt abseits der Wärmenetze", sagt der neue DVFG-Vorstandsvorsitzende. "Wir setzen uns ein für die Entwicklung klimaneutraler synthetischer Kraft- und Brennstoffe. Die Politik muss diese Entwicklung mit den Einnahmen aus der seit Jahresanfang geltenden CO2-Bepreisung für fossile Energieträger unterstützen."Der DVFG-Vorstand umfasst ab sofort wieder sechs Mitglieder und setzt sich wie folgt zusammen:Vorstandsvorsitzender:Jobst-Dietrich Diercks, PRIMAGAS Energie GmbHWeitere Mitglieder:Dr. Ines Knauber-Daubenbüchel, Knauber Gas GmbH & Co. KGFritz Gößwein, Gößwein-Gas GmbHStefan Hübner, Tyczka Energy GmbHAchim Rehfeldt, PROGAS GmbH & Co. KGRainer Scharr, Friedrich Scharr KGEnergieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112641/4944714