Am Morgen hatte im Anschluss an die US-Notenbank auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre geldpolitischen Lagebeurteilung veröffentlicht.Frankfurt - Der US-Dollar zieht weiter an und weitet seine Gewinne zum Euro wie auch zum Schweizer Franken aus. Nach Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend fällt der Euro heute Dienstag im Mittagshandel auf 1,1929 Dollar und damit den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Auch zum Franken legt der Dollar weiter zu und notiert im Mittagshandel inzwischen deutlich über 0,91 auf 0,9153 Franken.

