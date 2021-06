Die Verbraucher in Deutschland haben kein gutes Gefühl im digitalen Raum. Der Index von "Deutschland sicher im Netz" stagniert auf mäßigem Niveau. Dabei sind die Nutzerinnen und Nutzer gut über Sicherheitsmaßnahmen informiert. Es hapert an der Umsetzung. Obwohl die Menschen in Deutschland immer besser über Gefahren aus dem Internet informiert sind, verzichtet die Mehrheit auf wirksame Schutzmaßnahmen. Fast drei Fünftel (59 Prozent) aller Internetnutzer gehen nach dem aktuellen Sicherheitsindex der Initiative "Deutschland sicher im Netz" (DsiN) zu nachlässig mit Schutzvorkehrungen bei Onlinediensten um. Nur jeder Zweite prüft demnach die ...

