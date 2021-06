Strabag präsentiert als 28. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace. So moderiert das Unternehmen an: 2020 zeigt, dass außergewöhnliche Zeiten auch außergewöhnliche Ergebnisse liefern können. Während der Leistungsrückgang etwas geringer ausfiel, als noch zur Jahresmitte erwartet, lag die EBIT-Marge, unsere wichtigste Kennzahl, mit 4,3 % weit höher, als bisher angepeilt. Der Auftragsbestand zum Jahresende und auch zum Q1 erreichte mit erstmals über € 20 Mrd. ein Rekordniveau. Unser Aktienkurs hatte bereits zum 16.11.2020 wieder sein Vorkrisenniveau erreicht. Die guten Ergebniszahlen aber insbesondere der Beschlussvorschlag der Kernaktionäre, dieses Jahr die Dividende auf € 6,90 je ...

