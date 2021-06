Genf (ots/PRNewswire) - - Firmenich erfindet die Duftindustrie neu, um Unternehmern und unabhängigen Marken erstklassige Parfümkreationen und ein nahtloses, ganzheitliches Kundenerlebnis zu bieten, vom Briefing über die Entwicklung bis zur Auslieferung.- Die erste vollständig integrierte, KI-gestützte Duftplattform begleitet jeden Kunden und jede Marke bei der gemeinsamen Entwicklung und Auswahl des besten Parfüms für seine/ihre Bedürfnisse und liefert Muster und Bestellungen in Rekordzeit bequem.- ScentmateTM verkürzt deutlich die Zeit bis zur Markteinführung und erhöht den Erfolg im Markt.Firmenich, das weltweit größte Unternehmen für Düfte und Aromen in Privatbesitz, präsentiert ScentmateTM, die erste KI-gestützte Plattform, die die gemeinsame Duftentwicklung optimiert und vereinfacht, um Unternehmern und unabhängigen Marken erfolgreiche Parfümkreationen bieten zu können. ScentmateTM bedient einen sehr schnell wachsenden Markt und bietet sofortigen Zugang zu einzigartigen Düften, wobei während des gesamten Entwicklungsprozesses engagierte Parfümeure und Experten zur Verfügung stehen."Als Schöpfer positiver Emotionen und Innovationsführer der Branche seit über 125 Jahren ist es unsere Mission, jedem Konsumenten hochwertige Düfte zu bieten," sagt Ilaria Resta, President Global Perfumery bei Firmenich. "Wir freuen uns sehr, heute die erste bahnbrechende Duftplattform, die auf Unternehmer und unabhängige Marken zugeschnitten ist, auf den Markt zu bringen. Von der Konzeption bis zur Umsetzung haben wir weniger als ein Jahr gebraucht und haben dabei die stärksten Kompetenzen von Firmenich - darunter über 50 Jahre an Duftmarktforschung - genutzt, um den Weg zum Parfüm zu revolutionieren."ScentmateTM erfindet den traditionellen Weg der Parfümentwicklung neu und gewährt vollen Zugang zu Kreativität, Expertise und Ressourcen. Der einfache, digitale Briefing-Prozess erlaubt es Kunden, alle relevanten Parameter zu definieren. ScentmateTM empfiehlt dann die besten vom Parfümeur kuratierten Duftkreationen, und verkürzt so einen Prozess, der bisher Wochen dauerte, auf Minuten.Alfonso Alvarez-Prieto, Generaldirektor von ScentmateTM fügt hinzu: "ScentmateTM erlaubt Kunden ihre kreativen Ideen mit den idealen, erfolgversprechenden Düften abzustimmen. Wir bieten eine intelligente, benutzerfreundliche Plattform, die sich auf die Duftentwicklung durch unsere Experten stützt, um ganz einfach gemeinsam den perfekten Duft zu schaffen, der bei den Konsumenten brilliert und zugleich die Markteinführung deutlich beschleunigt. Hinter der Plattform stehen einige der renommiertesten Parfümeure der Welt, eine der größten duftbezogenen Datenbanken mit globalen Konsumenteneinblicken und ein junges, dynamisches Team, das sich voll und ganz dieser Mission verschrieben hat."Darüber hinaus optimiert Scentmate die Bestell- und Abwicklungsprozesse, um den Kunden zu helfen, ihre Lieferkette zu vereinfachen: Online-Musteranforderung, digitale Bestellung, flexible Mengen und Online-Zahlung. Muster treffen innerhalb von 48 Stunden ein und Bestellungen werden in weniger als fünf Tagen ausgeführt. Ein weiterer Vorteil sind die Empfehlungen zu den Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften, die auf bestimmte Kategorien und geografische Märkte zugeschnitten sind.Über ScentmateTMMit Sitz in Barcelona, Europas digitalem Zentrum, bietet ScentmateTM die einfachste und schnellste Duftkreation in der Branche, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Unternehmern und unabhängigen Marken. Durch den Einsatz der weltweit renommiertesten Parfümeure, künstlicher Intelligenz (KI) und digitaler Automatisierung optimiert Scentmate den Prozess der gemeinsamen Entwicklung vom Briefing bis zur Lieferung. Die Plattform bietet sofortigen Zugang zu einzigartigen Düften, einfacher Musteranforderung, flexibler Bestellung und Online-Zahlung und unterstützt Kunden auf ihrem gesamten Weg zum Duft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.scentmate.com.Über FirmenichFirmenich wurde 1895 in Genf, Schweiz gegründet und ist seit über 125 Jahren ein privates Unternehmen in Familienbesitz. Firmenich ist ein führendes B2B-Unernehmen, das vor allem im Markt für Aromen und Düfte tätig ist und sich mit der Erforschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Parfüms, Aromen und Inhaltsstoffen beschäftigt. Firmenich ist bestrebt, seinen Kunden eine überragende Kreativität bei der Formulierung, eine breite und qualitativ hochwertige Palette von Inhaltsstoffen und proprietären Technologien, u. a. in den Bereichen Biotechnologie, Verkapselung, Geruchswissenschaft, Geschmacksmodulation und weiteren Innovationsbereichen anzubieten. Firmenich hatte per Ende Juni 2020 einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Schweizer Franken. Weitere Informationen über Firmenich finden Sie unter www.firmenich.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1534342/Scentmate_by_Firmenich_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpgPressekontakt:Robert Fridovichrobert.fridovich@firmenich.comTel: + 33 6 48 47 62 51 (mobil)Original-Content von: Firmenich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133181/4944771