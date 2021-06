Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag mit etwas höherer Tendenz gezeigt. Der ATX legte gegen 14.15 Uhr leicht um 0,14 Prozent auf 3.530,74 Punkte zu. In einer mehrheitlich leicht negativen Börsenlandschaft konnte der heimische Aktienmarkt moderat ins Plus wechseln. Handelsimpulse könnte im weiteren Verlauf die Stimmung an der Wall Street nach aktuellen US-Arbeitsmarktnachrichten liefern.Am ...

