München (ots) - Am diesjährigen Prime Day erwarten Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich wieder tausende Angebote. Der Prime Day startet am 21. Juni um 00:01 Uhr und bietet 48 Stunden lang großartige Deals des Tages sowie Blitzangebote für jeden Geschmack, aus Kategorien wie unter anderem Elektronik, Fashion, Haushalt & Garten, Beauty oder Haustierbedarf. Unter Amazon.de/primeday (https://www.amazon.de/primeday) oder über die Amazon Shopping App kaufen Prime-Mitglieder jederzeit und überall ein und lassen sich so ganz bequem keines der Prime Day Angebote - mit Preisreduzieren von bis zu 60 Prozent - entgehen. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unter Amazon.de/primeday (https://www.amazon.de/primeday) anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.Bestes Entertainment mit Prime Day Live Konzert & Amazon Music DealUm die Wartezeit bis zum Prime Day zu verkürzen, präsentiert Amazon am 20. Juni ab 20:00 Uhr das Prime Day Live Konzert. Unter dem Motto gemeinsammusikerleben treten mit LEA, Wincent Weiss und Luna spannende deutsche Künstler:innen zusammen für den guten Zweck auf. Auf die Zuschauer:innen wartet unter Twitch.tv/amazonmusicde (https://www.twitch.tv/amazonmusicde) oder über die kostenfreie Amazon Music App ein interaktiver Livestream auf Twitch. Die bekannte Streamerin RevedTV führt durch das Event. Das Prime Day Live Konzert unterstützt das gemeinsame Ziel von PXP Embassy e.V. und dem Amazon-Partner DOJO Cares, eine Lernplattform für Kinder und Jugendliche zu erschaffen, die wenig Zugang zu Bildung haben. Außerdem hält der diesjährige Prime Day das beste Amazon Music Angebot aller Zeiten bereit. Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, können den Premium-Service mit Zugang zu über 75 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die neu bei Amazon Music Unlimited sind, den Premium-Service beim Kauf ausgewählter Echo-Geräte sechs Monate lang gratis nutzen.Unterstützung für kleine und mittlere UnternehmenUm kleine und mittlere Verkaufspartner:innen zu unterstützen, investiert Amazon in diesem Jahr weltweit 100 Millionen Dollar. Noch bis zum 20. Juni erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben für den Prime Day. Kund:innen finden von Amazon kuratierte Kollektionen unter Amazon.de/KleineUnternehmen (https://www.amazon.de/b?node=15428488031&ref=sbp_de_direct) und Besitzer von Echo-Geräten in Deutschland, den USA und Großbritannien können sagen "Alexa, kaufe bei kleinen und mittleren Unternehmen ein", um teilnehmende Produkte zu finden.Mit AmazonSmile ein Lächeln schenkenAuf Smile.amazon.de (https://smile.amazon.de/) finden Kunden das gewohnte Amazon-Angebot vor - mit dem Vorteil, dass AmazonSmile einen Teil der Verkaufssumme ohne Extrakosten an eine von über 27.000 gemeinnützigen Organisationen auszahlt. Zum diesjährigen Prime Day können Prime-Mitglieder zehn Mal mehr Gutes beim Shoppen tun als sonst, wenn sie bis zum 22. Juni zum ersten Mal in der Amazon App AmazonSmile aktivieren. Für den ersten AmazonSmile-Einkauf gibt Amazon 5 Prozent (statt 0,5 Prozent) der Einkaufssumme an von Kund:innen ausgewählte gemeinnützige Organisationen weiter. Auf alle weiteren Einkäufe mit AmazonSmile und bei Prime-Mitgliedern, die AmazonSmile bereits vorher schon aktiviert hatten, verdoppelt Amazon den Betrag auf 1 Prozent statt 0,5 Prozent. Wie immer bei AmazonSmile fallen auch hierfür keinerlei Extrakosten für Kund:innen an.