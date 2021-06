Hamburg (ots) - Wer sich ein Notebook zulegen will, hat die Qual der Wahl: Unzählige Modelle buhlen um die Gunst des Kunden; günstige Geräte gibt es schon für ein paar Hundert Euro. Taugen die etwas, oder muss man doch mehr Geld ausgeben? COMPUTER BILD ging dieser Frage nach und schickte 14 Notebook zwischen 599 und 999 Euro ins Labor.Auf den Prüfstand kamen unter anderem kleine Notebooks mit 13-Zoll-Bildschirm, große Modelle mit 17-Zoll-Display sowie sogenannte Convertibles, bei denen sich das Panel um 180 Grad drehen lässt und die so zum Tablet mit Touchbedienung werden.In puncto Verarbeitung gab es wenig Anlass zur Kritik: Alle 14 Testgeräte besitzen solide und hochwertige Gehäuse. Auch die Ausstattung, etwa mit Anschlüssen, war ordentlich. Gespart wird dagegen vor allem beim Bildschirm. Hier zeigten sich im Test zum Teil gravierende Unterschiede.Die vorderen Plätze belegten zwei Convertibles: Den Testsieg holte sich das Lenovo Yoga 6 für 899 Euro. Es überzeugte mit hohem Tempo, Top-Akkulaufzeit, guter Bildschirmqualität und leichtem Gesamtgewicht. Platz zwei geht an das ebenfalls schnelle Acer-Convertible Spin 3 für 999 Euro, das per Stift bedienbar ist und auch in der Bildqualität gute Noten bekam.Den vollständigen Notebook-Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 13/2021, die ab dem 18. Juni im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 20 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/4944866