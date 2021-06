Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Entwicklung des "Beleuchtungsgrills", das mit LED-Beleuchtung ...den Status wie autonomes Fahren, EV-Laden und Begrüßung des Fahrers anzeigt- Entwicklung eines "beweglichen Grills", das den Zufluss der Außenluft steuert und gleichzeitig für den Lichteffekt sorgt- Verstärkung der Bemühungen zur Verbesserung der Fahreffizienz im Zeitalter von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen und Vorwegnahme verschiedener neuer Technologien zur Verbesserung der emotionalen QualitätSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Hyundai Mobis (KRX: 012330) gab am 17. Juni bekannt, dass das Unternehmen welche die "Beleuchtungsgrill"-Technologie entwickelt hat, die eine LED-Beleuchtungsfunktion in den vorderen Kühlergrill des Fahrzeugs implementiert. Dies trägt dazu bei, den ersten Eindruck zu bestimmen, und integriert auch die andere neue "Kühlergrill-integrierte aktive Luftklappen"-Technologie. Dabei handelt es sich um neue Technologien, die weltweit noch nicht in der Massenproduktion eingesetzt werden. Sie werden als Ergebnisse differenzierter F&E-Anstrengungen als Reaktion auf den Trend zu Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen bewertet.Das Herzstück der neuen Kühlergrilltechnologie, die von Hyundai Mobis entwickelt wurde, besteht aus dem "Lichtgrill" und dem "beweglichen Grill".Im Laufe der Jahre wurde der Kühlergrill eines Autos als Entlüftung für die Kühlung des Motors und als Designelement betrachtet, das den ersten Eindruck des Fahrzeugs bestimmt. Da jedoch Elektrofahrzeuge in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind, wird der bestehende Kühlergrill umgestaltet, um verschiedene Verwendungszwecke wie Beleuchtungssysteme, Soundsysteme und Displays zu ermöglichen.Für den Anfang ist Hyundai Mobis "Beleuchtungsgrill" eine Technologie, die den gesamten vorderen Kühlergrill des Autos als Beleuchtungseinrichtung nutzen kann. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es verschiedene Szenarien wie den autonomen Fahrmodus, den EV-Lademodus, die Begrüßungslichtfunktion, die Sound-Beat-Anzeige und eine Notfall-Warnlichtanzeige realisieren kann.Das "Beleuchtungsgrill" kann als Mittel zur Kommunikation mit anderen Fahrzeugen oder Fußgängern verwendet werden und es kann auch starke und einzigartige Designeffekte erzeugen, je nachdem, wie die Beleuchtungsmuster angewendet werden.Hyundai Mobis hat die Entwicklung der Technologie Anfang des Jahres abgeschlossen und prüft nun ihre Zuverlässigkeit für die Vermarktung. Nach dem nächsten Jahr plant das Unternehmen den Start der Massenproduktion durch Kundenförderung.Die "bewegliche Grill"-Technologie, die ebenfalls von Hyundai Mobis entwickelt wurde, steuert automatisch die Außenluft, um den Motor zu kühlen, wenn sich der Kühlergrill bewegt, und übernimmt auch die Lichtfunktion. Im Gegensatz zu der bestehenden Methode (eingebaut) wurde diese als Kühlergrill-Integraltyp (extern) entwickelt. Es wird erwartet, dass sie nicht nur die Kraftstoffeffizienz verbessert und die Abgase reduziert, sondern auch ein Gefühl von Luxus im Außendesign des Fahrzeugs realisiert. Die eingebaute Luftklappe, die sich im Kühlergrill des Fahrzeugs befindet, erkennt Temperaturänderungen des Kühlmittels und blockiert den Zustrom von Außenluft durch Absenken der Klappe, wenn keine Kühlung erforderlich ist.Wird dieses Gerät an einem Fahrzeug eingesetzt, kann es die Kraftstoffeffizienz verbessern, da es den Luftwiderstand reduziert (wenn die Außenluft blockiert wird) und die Schadstoffemission durch das Abgas verringert, indem es die Kühleffizienz im Motorraum verbessert. Der Vorteil der grillintegrierten (externen) Luftklappe ist, dass sie durch ihre Beleuchtung differenzierte Designmuster umsetzen kann und gleichzeitig den umweltfreundlichen Effekt verstärkt."Wir bemühen uns ständig, neue Technologien zu entwickeln, die die Kundenbedürfnisse erfüllen können, um auf die Veränderungen der zukünftigen Autotrends zu reagieren", sagte Lee Woo-il, Leiter des Modullabors von Hyundai Mobis. "Wir werden dem globalen Markt mit innovativen Produkten zuvorkommen, die eine hohe Technologiebereitschaft mit emotionaler Qualität verbinden."Als Weltneuheit hat Hyundai Mobis im vergangenen Jahr ein virtuelles Motorensound-System entwickelt, das den Kühlergrill des Autos nutzt. Wird diese Technologie auf Fahrzeuge angewandt, kann sie nicht nur für den virtuellen Motorsound, sondern auch als Blinkersound, als Alarmton beim Aufladen des Elektrofahrzeugs und als Lautsprecher für die Musikwiedergabe beim Camping eingesetzt werden.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist der 7. größte führende Automobilzulieferer. Hyundai Mobis wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Das Unternehmen soll ein lebenslanger Technologiepartner für Fahrzeuge und Menschen werden.Hyundai Mobis verfügt über exzellente Fähigkeiten in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuerungen und Softwaredesign in der Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten gehören auch verschiedene Elektrifizierungskomponenten, Bremsen, Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik.Mobis hat derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter und produziert in mehr als 30 Regionen in 10 Ländern. Neben der F&E-Zentrale in Korea verfügt Mobis über 4 Technologiezentren in Deutschland, China, Indien und den USA.Pressekontakt:PressekontaktJihyun Han,jihyun.han@mobis.co.krChoon Kee Hwang,ckhwang@mobis.co.krFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1535408/Hyundai_Mobis__lighting_grille.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/4944902