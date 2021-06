DJ Scholz erwartet sehr zügige Freigabe nationaler Aufbaupläne durch Kommission

Von Andreas Kißler

LUXEMBURG/BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht die Europäische Union (EU) "auf einem guten Weg" bei ihrem Wiederaufbaufonds und erwartet eine schnelle Brüsseler Genehmigung der jeweiligen nationalen Aufbaupläne. Bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Luxemburg erklärte Scholz zudem, es sei noch keine Einigung zur Bankenunion zu erwarten, und die Debatte darüber werde noch Zeit benötigen.

Scholz betonte, es gehe bei der Sitzung zentral um das Wideraufbauprogramm, "das jetzt endlich in Kraft treten muss". Man suche Wege, um die nationalen Programme nun schnell von der EU-Kommission freigegeben zu bekommen. "Es sieht danach aus, dass das sehr zügig geht", sagte Scholz. "Dann hilft das auch bei dem Wiederaufbau in Europa nach der Pandemie." Die Programme hätten jetzt schon ihre Wirkung, bevor es überhaupt zu ihrer Genehmigung gekommen sei, zeigte sich der Finanzminister überzeugt.

Zum zweiten großen Thema, der Bankenunion, werde es in Luxemburg keine Entscheidungen geben, Scholz hoffte aber auf einen Prozess, um klarzumachen, dass es mit einem "Gesamtansatz" möglich sei, zu einer Verständigung zu kommen. "Ich bin sicher, dass wir nicht heute und diese Woche eine Einigung erreichen, aber es wird ein wichtiger Schritt vorwärts sein, um einen Plan für weitere Arbeiten auf diesem Feld zu haben", sagte er. Scholz erwartete aber, "dass es noch eine Menge Zeit braucht", denn es gebe noch viele Fragen zu klären. "Was wir brauchen, ist ein realistischer Ansatz", forderte er. Er hoffe auf einen Vorschlag des Eurogruppen-Vorsitzenden in diesem Jahr.

Die Bankenunion soll nach Angaben aus dem Finanzministerium sowohl Thema bei den Finanzministern der gesamten EU am Freitag als auch am Donnerstag in der Eurogruppe sein. Man arbeite bereits seit vielen Monaten an einem Kompromiss, und die entscheidenden Stellschrauben seien "sehr klar identifiziert", sagte ein hochrangiger Beamter im Vorfeld des Treffens. Laut ihrer Agenda planen die EU-Finanzminister am Freitag auch eine Debatte über die wirtschaftliche Erholung in Europa und die Umsetzung des EU-Wiederaufbauplans.

Außerdem soll das Finanzministertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) vorbereitet werden, bei dem am 9. und 10. Juli in Venedig endgültig eine globale Mindeststeuer verabredet werden soll. "Das, was wir auf globaler Ebene vereinbart haben bei den G7, muss jetzt auch im anderen Rahmen diskutiert werden", sagte Scholz. Es sehe nach Einigung bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der G20 aus, und dann werde "weltweit eine neue Phase der Besteuerung" eingeläutet. "Dann beenden wir den Wettlauf nach unten".

June 17, 2021

