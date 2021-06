Obwohl die Notenbanken wohl über die beste Datenlage verfügen, die es über die Wirtschaft eines Landes geben kann - man denke nur an die zwölf Regionalbanken der Federal Reserve - so sind sie dennoch nicht in der Lage zukünftige Entwicklung valide einzuschätzen. Zu unberechenbar sind die handelnden Akteure in einem sozialen System, welches keine naturwissenschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...