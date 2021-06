Wenn die Außentemperaturen auf über 40 Grad Celsius steigen, steigen die Satellitenschüsseln des SpaceX-Internetzugangs Starlink aus. Manuelle Kühlung kann helfen. Niemand kann behaupten, nicht gewarnt worden zu sein. Für seine Internet-Sende- und Empfangseinheit mit dem skurrilen Namen Dishy McFlatface hat SpaceX einen Temperaturbereich festgelegt. Zwischen minus 30 und plus 40 Grad Celsius werde die Einheit einwandfrei funktionieren, so das Unternehmen. Nutzer in Arizona greift zum Rasensprenger Was passiert, wenn dieser Bereich überschritten wird, ...

