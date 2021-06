C3 AI (NYSE:AI), das Unternehmen für Unternehmens-KI-Anwendungssoftware, und NCS, ein führender Technologiedienstleister und Mitglied der Singtel-Gruppe, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, die sich auf die Bereitstellung von Enterprise-KI-Lösungen für Kunden in Südostasien (SEA) und Australien/Neuseeland (ANZ) in mehreren Branchen konzentriert, darunter Telekommunikation, Regierung, Finanzdienstleistungen, Transport und mehr.

Diese Vereinbarung stellt die erste strategische Partnerschaft von C3 AI mit einem Telekommunikationskonzern dar. NCS wird seine umfassende Domänenerfahrung und Technologiekompetenz nutzen, um Regierungen und Unternehmen in SEA und ANZ zu unterstützen, und bis zu 10 Millionen SGD in die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Unternehmensanwendungen investieren, die auf der C3 AI Suite erstellt wurden. Die Lösungen von C3 AI werden auch in Singtel, Optus und anderen verbundenen Telekommunikationsnetzwerken eingesetzt, um die Vorteile der Unternehmens-KI für ihre Betriebe und Kunden zu nutzen.

Als führender Anbieter von Unternehmens-KI-Anwendungen umfasst das Angebot von C3 AI die C3 AI Suite, eine leistungsstarke End-to-End-Unternehmens-KI-Plattform, C3 AI Ex Machina, eine No-Code-Lösung, mit der jeder umsetzbare Erkenntnisse über die Unternehmens-KI generieren kann, C3 AI CRM, die erste kundenspezifische CRM-Lösung mit Unternehmens-KI und ein umfassendes Inventar vorgefertigter KI-Anwendungen für Unternehmen. Diese Anwendungen decken eine breite Palette von Anwendungsfällen ab, wie beispielsweise C3 AI Energy Management zur Optimierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen, C3 AI Predictive Maintenance zur Reduzierung ungeplanter Maschinenstillstände und C3 AI Fraud Detection für Finanztransaktionen.

"Unsere Partnerschaft mit C3 AI bekräftigt das Engagement von NCS, ein starkes digitales Partner-Ökosystem aufzubauen, das unseren Kunden Zugang zu weltweit führenden Technologien und Unternehmenslösungen bietet", sagte Ng Kuo Pin, CEO von NCS. "Wir glauben, dass die Welle von KI-Lösungen der Enterprise-Klasse angekommen ist und freuen uns, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation digitaler Anwendungen mit eingebetteter Enterprise-KI zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, unseren Teil dazu beizutragen, die transformative Kraft der Unternehmens-KI für Regierungen und Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum freizusetzen."

In seiner Global CIO Agenda 2021-Umfrage stellte Gartner fest, dass SEA und ANZ zu den am schnellsten wachsenden Regionen der Welt gehören, die Digitalisierung zur Optimierung von Unternehmensprozessen einsetzen1. Darüber hinaus identifizierten CIOs in diesen Regionen Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen als bahnbrechende Technologie2. Um von diesem Trend zu profitieren, werden C3 AI und NCS gemeinsam ein Kompetenzzentrum einrichten, um gemeinsam neue Lösungen zu erforschen, die die Einführung von Unternehmens-KI beschleunigen und maßgeschneiderte Angebote entwickeln, die auf die Geschäftsanforderungen des asiatisch-pazifischen Marktes zugeschnitten sind.

"Unser Kompetenzzentrum wird Experten von C3 AI und NCS zusammenbringen, um die spezifischen Bedürfnisse von Organisationen und Branchen in Südostasien, Australien und Neuseeland sorgfältig zu untersuchen und darauf zu reagieren", sagte General Manager, Industries and Alliances bei C3 AI Gene Reznik. "Dies wird es uns ermöglichen, Kunden in SEA und ANZ besser zu bedienen und ihnen die Unternehmens-KI-Lösungen bereitzustellen, die sie benötigen, um ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen."

"Singtel und NCS sind eindeutig führend bei der Bereitstellung und Implementierung von Telekommunikations- und Cloud-Lösungen, und wir freuen uns sehr, mit einem so angesehenen und zukunftsorientierten Partner zusammenzuarbeiten", sagte Thomas M. Siebel, Chairman und CEO von C3 AI."Der Fokus von NCS auf die digitale Transformation wird dazu beitragen, die Unternehmens-KI im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in der Telekommunikationsbranche, massiv voranzutreiben."

Über C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist der Anbieter von KI-Anwendungssoftware für Unternehmen, der die digitale Transformation für Organisationen auf der ganzen Welt vorantreibt. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und maschinelles Lernen entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, welche die datenwissenschaftliche und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr unter: www.c3.ai

Über NCS

NCS ist ein Mitglied der Singtel Group und der führende Informations-, Kommunikations- und Technologie-(ICT)-Dienstleister mit Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum. NCS bietet End-to-End-IKT- und digitale Lösungen, um Regierungen und Unternehmen dabei zu unterstützen, durch digitale Transformation und den innovativen Einsatz von Technologie Geschäftswert zu realisieren. NCS investiert in NEXT-Fähigkeiten in den Bereichen Digital, Cloud, Plattform und Cyber und stärkt gleichzeitig seine Kernangebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur und Engineering. NCS glaubt auch daran, ein starkes Partner-Ökosystem mit führenden Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen aufzubauen, um offene Innovation und Co-Creation zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ncs.com.sg.

