"Der Aufchwung in Deutschland ist selbsttragend. Es besteht keinerlei Anlass zu weiteren Konjunkturprogrammen, zumal die in der Krise gewährten Hilfen noch nachwirken". Das sagt aktuell das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Heute hat das IfW seine neueste Konjunkturprognose veröffentlicht. Auch sagen die Ökonomen, dass in der Pandemie der Infektionsschutz wirtschaftlich auf die Bremse drückte, ...

