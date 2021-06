Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,51 Prozent auf 3.508,09 Punkte und absolvierte damit bereits seinen 3. Minustag in Folge.An den internationalen Leitbörsen gab es am Berichtstag eine gemischte Stimmung zu beobachten. Bereits am Vorabend stand die US-Notenbank (Fed) mit ihren mit Spannung erwarteten Entscheidungen im Fokus. ...

