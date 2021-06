DJ XETRA-SCHLUSS/Fed kann DAX nicht aus der Ruhe bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt schloss am Tag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum verändert. Für den DAX ging es um 0,1 Prozent auf 15.728 Punkte nach oben. Wie bereits die Europäische Zentralbank in der Vorwoche vermochte es auch nicht ihr US-Pendant, die Aktienmärkte aus der lethargischen Stimmung zu holen. Nicht wirklich überraschend ist die Fed mit Blick auf die Wirtschaftsdaten, die steigende Inflation und die höheren Renditen an den Anleihemärkten etwas falkenhafter geworden. Dass höhere Zinsen nun bereits 2023 anstehen könnten, versetzte die Märkte nicht in Aufruhr. Nur der Euro kam mit Kursen von 1,1920 Dollar deutlicher unter Druck, da die Europäische Zentralbank wohl noch länger die Zinsschraube nicht anfassen wird. Aber alles in allem vergeht bis 2023 auch noch viel Zeit.

Corona-Vakzin von Curevac enttäuscht - Aktie bricht ein

Die Aktie von Curevac brach ein, für sie ging es um rund 44 Prozent nach unten. Die Tübinger Pharmafirma erlitt in den Bemühungen um die Markteinführung ihres Corona-Impfstoffs einen herben Rückschlag. Das Mittel wies nur eine relativ geringe Wirksamkeit auf. Die Zwischenanalyse einer internationalen Studie ergab demnach "eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades". Damit habe das Vakzin nicht die "vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien" erfüllt, erklärte Curevac. Die Aktie von Wacker Chemie schloss 5,4 Prozent im Minus. Das Unternehmen ist Produktionspartner von Curevac, am Standort Amsterdam sollte das Medikament hergestellt werden.

Bayer (plus 0,4%) wird seine Unterstützung für Curevac auch nach dem schwachen Zwischenergebnis zur Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffs der Tübinger Biotechfirma fortsetzen. Eine Bayer-Sprecherin sagte auf Nachfrage, der Support gehe weiter, die finalen Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie stünden noch aus.

Auf der Verliererseite standen erneut die Stahlwerte, Thyssenkrupp verloren 3,1 Prozent, für Salzgitter ging es um 3,7 Prozent nach unten. Die Aktie von Südzucker schloss nach enttäuschenden Ertragszahlen 3,4 Prozent im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.727,67 +0,11% +14,64% DAX-Future 15.726,00 +0,06% +15,05% XDAX 15.725,25 +0,06% +15,04% MDAX 34.222,69 -0,03% +11,13% TecDAX 3.507,96 +0,26% +9,19% SDAX 16.170,35 -0,24% +9,52% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,43 38 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 15 0 3.192,2 62,3 58,6 MDAX 22 38 0 1.006,4 37,8 39,6 TecDAX 14 16 0 793,5 25,4 21,4 SDAX 23 46 1 190,3 8,9 9,1 ===

