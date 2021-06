Der durchschnittliche Hauspreis in Neuseeland ist im Mai um 32,3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Strategen von Capital Economics erwarten, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) in den kommenden Monaten neue Restriktionen bei der Kreditvergabe verhängen wird, was neben steigenden Zinsen zu einem Rückgang der Hauspreise im nächsten Jahr führen ...

