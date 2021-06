München (ots) - Adi Hütters Bilanz zum 0:2 seiner Österreicher fiel nüchtern aus: "Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben uns zu wenig Torchancen herausgespielt und zu ängstlich Fußball gespielt" Der Erfolgstrainer Hütter, jetzt Wahl-Gladbacher, feierte beim 0:2 seiner Landsleute gegen Holland bei MagentaTV seine Premiere als Co-Kommentator mit Wolff C. Fuss. Hütters Ex-Boss Fredi Bobic attestierte als Experte: "Das Ergebnis war sogar noch schmeichelhaft." Kapitän David Alaba, der das 0:1 mit einem Elfer verschuldete, sah es etwas anders: "Wir haben mutig gespielt, waren gut drin." Der Elfmeter gehe "natürlich auf meine Kappe." Adi Hütter hatte vor der Partie die Spielsperre von Arnautovic kritisiert: "Ein Spiel Sperre finde ich total übertrieben. Eine Geldstrafe hätte auch gereicht." Holland erreichte durch den 2. Sieg schon vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale.MagentaTV zeigt alle Spiele der EURO2020. Morgen stehen die Spiele Dänemark gegen Belgien (ab 18 Uhr live) und im Anschluss die Partie England gegen Schottland im Fokus - mit dem Ex-Arsenal-Spieler und Leipzig-Trainer Moritz Volz. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen bis jetzt - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV angeben. Fix ist: Schweiz gegen Türkei läuft am Sonntag ab 18 Uhr EXKLUSIV und parallel zum Gruppen-Abschluss Italien gegen Wales. Ebenfalls EXKLUSIV bei MagentaTV am Montag ab 21 Uhr, parallel zum Spiel Russland gegen Dänemark: Belgien gegen Finland. Alles live bei MagentaTV. Bereits ab 13.30 Uhr geht es heute weiter mit "Update: Die Mannschaft" mit Anett Sattler.Holland - Österreich 2:0 - "Zu lang gebraucht, bis wir im Spiel sind"Adi Hütters Analyse zur Niederlage: "Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, dass wir zu lang gebraucht haben, bis wir im Spiel sind. Wir haben es nicht geschafft zu attackieren. Es wurden zu große Räume gelassen. Das ist gegen so eine Mannschaft Gift.... Das war der Knackpunkt in unserem Spiel, dass wir zu leichte Ballverluste hatten. Und weil es die Holländer auch sehr, sehr gut gemacht haben. Nicht nur technisch überzeugt haben, sondern auch sehr, sehr aggressiv gespielt haben als kompletter Verbund." Über das Fehlen von Marko Arnautovic: "Man hat heute gesehen, dass er speziell in der Offensive an allen Ecken und Enden gefehlt hat... Ich glaube, so wie das Spiel heute war, dass Marko Arnautovic von Beginn an stürmen wird. Das ist mein Gefühl, weil er in der Offensive schon nochmal ein anderes Element reinbringt."David Alaba sah die Mannschaftsleistung anders: "Ich bin wirklich stolz auf diese Mannschaft. Wir haben mutig gespielt und versucht Fußball zu spielen... Natürlich hatten wir nicht die Lösungen, die wir uns erhofft hatten... Man hat gesehen, dass wir vom Gefühl her wirklich gut im Spiel waren... Der Elfmeter geht natürlich auf meine Kappe. Das ist sehr bitter."MagentaTV-Experte Fredi Bobic dagegen sah die Österreicher chancenlos: "Ein absolut verdienter Sieg. Es war total souverän gespielt von den Niederlanden. Das Ergebnis ist am Ende sogar noch schmeichelhaft. Sie hatten viel mehr Torchancen. Zum Schluss haben sie eigentlich nur noch verwaltet. Da kam Österreich mal ins Spiel. Das sah dann besser aus, aber eigentlich haben die Niederländer das nur verwaltet... Das war ein klares Ding hier und da muss man auch nicht drum herumreden."Gladbach-Trainer Hütter kritisierte die Suspendierung von Arnautovic: "Finde ich total übertrieben!"Marko Arnautovic wurde nach seiner Verbalattacke beim Torjubel gegen Nordmazedonien mit einer Sperre für ein Spiel belegt. Adi Hütter findet: "Für mich ist das nicht richtig. Auch, weil er keine rassistischen Aussagen getätigt hat. Der gegnerische Spieler, Alioski, hatte während des Spiels auch seine Verbalausbrüche gehabt... Ein Spiel Sperre finde ich total übertrieben. Eine Geldstrafe hätte es auch getan."Dänemark - Belgien 1:2 - Trotz der Vorzeichen: "Das hat Spaß gemacht!"Die Belgier setzten sich dank 2 genialer Spielzüge gegen starke, kämpferische Dänen durch. Fredi Bobic fand das Spiel richtig gut: "Das hat Spaß gemacht. Das war das EM-Feeling, das wir haben wollen. Es waren 2 Mannschaften, die in der 2. Halbzeit auf alles gespielt haben. Die Belgier haben das gedreht und die Dänen haben nicht klein beigegeben. Sie wollten noch zurück und hätten es vielleicht auch verdient. Da war Leidenschaft drin, da waren tolle Aktionen drin. Da war das, was wir am Fußball lieben, dabei."Psychologe Marlovits plädiert für künftige Sonderkommission bei Unfällen im Stadion und sagt zur Aufarbeitung des Eriksen-Dramas: "Wenn man es tut, dann kann man daraus eine enorme Kraft schöpfen."Der Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen war vor dem Spiel Dänemarks gegen Belgien als Thema wieder gegenwärtig. Der Psychologe Professor Dr. Andreas Marlovits hat die Situation für die dänische Mannschaft bei MagentaTV eingeordnet. "Das Schwierige an der Situation ist, dass es unmittelbar an der Spielstätte passiert ist. Und nicht etwa ein Auto-Unfall war." Marlovits, der unter anderem auch für Hannover, Bremen und Wolfsburg tätig war, sagte vor dem Anpfiff zur Fortführung der Partie gegen Finnland: "An der Stelle hat man einen Wettbewerbsnachteil." Marlovits forderte: "Es müsste eigentlich sowas, wie eine Sonderkommission für solche Fälle geben, die, wenn sowas passiert, dann entscheidet, wie es weiter geht." Der Psychologe zur Aufarbeitung solcher Erlebnisse: "Wenn man das nicht tut, dann ist das ein großes Problem. Wenn man es aber tut, dann kann man daraus eine enorme Kraft schöpfen." Fredi Bobic erklärt rückblickend: "Ich verstehe nicht, warum man da nicht den Kopf einschaltet. Auch bei der UEFA.".https://cloud.myteamtv-content-factory.de/index.php/s/QZqp6oMJsAS9rmyPsyhologe Dr. Andreas Marlovits, ob es verantwortungsvoll war, die dänischen Spieler in den Entscheidungsprozess über die Fortsetzung der Partie gegen Finnland mit einzubeziehen: "Das war nicht verantwortungsvoll. Das muss von jemanden entschieden werden, der mit der Situation nicht verbunden ist. Es müsste eigentlich sowas, wie eine Sonderkommission für solche Fälle geben, die, wenn sowas passiert, dann entscheidet, wie es weiter geht... Wenn man die Spieler immer fragt, dann sagen die, sie wollen weiterspielen. Das hat bestimmte psychologische Hintergründe."Die Spieler "vertrauen immer auf ihren Körper!"Was in diesem Moment in einem Menschen und einem Leistungssportler passiert, wenn ein Kollege zusammenbricht: "Die sind es von Klein auf gewohnt, zu funktionieren. Jedes Spiel vertrauen die mit totalem Selbstbewusstsein auf ihren Körper... Das nichtmehr funktionieren, die Schwäche, das ist in diesem ganzen Programm Leistungssport nicht vorgesehen. Plötzlich ist es nicht mehr Lebendigkeit, sondern Tod. Und das sitzt wie ein Schock in einem. Sich mit diesen Bildern auseinanderzusetzen, das ist eminent notwendig. Wenn man das nicht tut, dann ist das ein großes Problem. Wenn man es aber tut, dann kann man daraus eine enorme Kraft schöpfen."Freitag mit Volz, Ittrich und BobicZum Auftakt des Spieltags hat Moderator Sascha Bandermann am Freitag, 18. Juni, bei MagentaTV denSchiedsrichter-Experten Patrick Ittrich im Studio zu Gast. Das Spiel um 15 Uhr in Gruppe E zwischen dem Gruppen-Dritten Schweden und dem überraschenden Gruppen-Ersten Slowakei läuft exklusiv nur bei MagentaTV. Marco Hagemann sitzt am Mikro, im zusätzlichen zweiten Kommentarfeed bieten Benni Zander und Manuel Baum Taktik pur.Siegloses Kroatien gegen Tabellenführer Tschechien, das sich mit einem Traumtor von Leverkusen-Star Patrick Schick den Sieg gegen Schottland sicherte, heißt um 18 Uhr live bei MagentaTV die erste Partie des Tages aus Gruppe D. Schon im Vorlauf hat Moderator Johannes B. Kerner neben Patrick Ittrich und Experte Fredi Bobic auch Analyse-Spezialist Jan Henkel im Studio an seiner Seite. Markus Höhner wird die Partie kommentieren.Um 21 Uhr startet das Duell aus dem Vereinigten Königreich zwischen Geheimfavorit England und den sieglosen Schotten als zweites Spiel des Tages in Gruppe D. Im Vorbericht stehen nach wie vor Johannes B. Kerner, Patrick Ittrich, Fredi Bobic und Jan Henkel im Studio. Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTVGruppen-Spieltag 2Freitag, 18.06.2021Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 8Ab 14.00 Uhr: Schweden - SlowakeiAb 17.20 Uhr: Kroatien - TschechienAb 20.20 Uhr: England - SchottlandSamstag, 19.06.2021Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 9Ab 14.00 Uhr: Ungarn - FrankreichAb 17.20 Uhr: Portugal - DEUTSCHLANDAb 20.20 Uhr: Spanien - PolenGruppen-Spieltag 3Sonntag, 20.06.2021Ab 13.30 Uhr: Update: Die Mannschaft, Tag 10Ab 17.00 Uhr: Italien - WalesEXKLUSIV ab 17.00 Uhr: Schweiz - Türkei