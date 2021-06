London (ots/PRNewswire) - Die TBD Media Group gibt den Start einer brandneuen und bahnbrechenden neuen Dokumentarserie bekannt: 50 Global Leaders.Im Laufe der Geschichte gab es immer wieder Schlüsselmomente, die die Gesellschaft veränderten, neues Potenzial freisetzten und die Welt, wie wir sie kannten, veränderten. Im Jahr 1903 gelang den Gebrüdern Wright der erste Flugzeugflug, der den Himmel für private und kommerzielle Reisen eroberte. Im Jahr 1928 entdeckte der Arzt Alexander Fleming das Penicillin und ebnete damit den Weg für die Erforschung von Antibiotika und revolutionierte die Art und Weise, wie wir Medizin anwenden. In jüngerer Zeit, im Jahr 1990, entwickelte Tim Berners-Lee das World Wide Web und machte damit das Internet für die gesamte Gesellschaft verfügbar und veränderte die Art und Weise, wie die Welt funktioniert, für immer. Diese Innovationen, die auf industrieller Ebene gemacht wurden, schlugen Wellen in der Gesellschaft und veränderten sie unwiderruflich.Heute sind Innovationen nicht weniger entscheidend für den Fortbestand der Gesellschaft und den Fortschritt, und es ist wichtig, dass die Auswirkungen der heutigen Innovationen genauso anerkannt werden wie die von vor einem Jahrhundert. 50 Global Leaders zelebriert die Disruption, die durch moderne Innovationen hervorgerufen wird, und schafft eine Gelegenheit für aktuelle Führungskräfte und Wegbereiter, zu erklären, wie das Handeln von heute das Morgen über Branchen und Gesellschaft hinweg prägen wird.Unternehmen entwickeln heute zukunftsweisende Konzepte wie Smart Cities, virtuelle Zusammenarbeit und saubere Energie, während sie gleichzeitig sicherstellen, dass die Systeme in den Bereichen Bildung, Mobilität und Recycling zukunftssicher und auf die unvermeidliche digitale Transformation vorbereitet sind.50 Global Leaders widmet sich solchen innovativen Bestrebungen und beleuchtet die erstaunlichen Bemühungen führender Unternehmen durch kreative und informative Filme im Dokumentarstil, die zeigen, wie Unternehmen aller Branchen ihre Industrien revolutionieren und die breitere Gesellschaft beeinflussen.Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, bringt seine eigene Perspektive zu diesem wichtigen Thema ein: "Wir sind privilegiert, hier zu sein und bereit, die Gesellschaft auf diesen Höhepunkt aufmerksam zu machen, in dem die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft von solchen globalen Disruptoren entworfen wird."Unternehmen, die in diesem Launch vorgestellt werden:Hyper Island (https://50globalleaders.com/hyper-island-the-company-pursuing-an-educational-revolution-for-individuals-and-businesses-alike/), Swiss Post Solutions (https://50globalleaders.com/swiss-post-solutions-supporting-companies-and-their-documents-in-the-digital-transformation/), Epos (https://50globalleaders.com/epos-how-premium-audio-is-shaping-the-future-of-work/), Polarium (https://50globalleaders.com/polarium-creating-batteries-that-power-smart-sustainable-societies/), Smart Eye AB (https://50globalleaders.com/from-a-dream-to-reality-smart-eyes-pioneering-technology-to-saves-lives-and-change-the-world/), Scanmarket (https://50globalleaders.com/scanmarket-helping-companies-achieve-efficiency-and-gain-maturity-throughout-their-journey-towards-digital-adoption/),Shark Solutions Group (https://50globalleaders.com/shark-solutions-a-mission-of-transforming-waste-intovaluable-products-for-the-benefit-of-the-world/),Mercedes Benz (https://50globalleaders.com/building-sustainable-yet-desirable-cars-whats-next-for-mercedes-benz-2/),Jerusalem (https://50globalleaders.com/jerusalem-a-smart-city-embracing-its-heritage-in-its-growth-towards-the-future/), Vindskip AS, (https://50globalleaders.com/vindskip-developing-a-new-type-of-wind-powered-ship-for-the-future-of-sustainable-shipping/)Volvo Cars (https://50globalleaders.com/volvo-cars-the-industry-pioneer-going-all-electric/), Halogen (https://50globalleaders.com/halogen-pioneering-safety-and-sustainability-through-digitalization-in-a-rapidly-changing-world/), Wind River, (https://50globalleaders.com/wind-river-the-leading-tech-company-developing-software-for-the-future-intelligent-systems-world/)Arkema (https://50globalleaders.com/arkema-developing-the-sustainable-materials-of-the-future/), Cinionic (https://50globalleaders.com/cinionic-innovating-the-future-of-digital-cinema-technology-solutions/), Stratex (https://50globalleaders.com/stratex-from-the-call-centre-to-the-board-room-how-a-telecoms-worker-became-a-global-leader/), Also Holding (https://50globalleaders.com/also-holding-the-leading-european-technology-provider-enabling-a-higher-standard-of-business-through-it/).Informationen zu 50 Global Leaders:Die Initiative "50 Global Leaders" wurde ins Leben gerufen, um den führenden Köpfen der heutigen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Visionen zu erläutern und einen Einblick in den zukünftigen Zustand der globalen Wirtschaft und der Gesellschaft im Allgemeinen zu geben. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.Informationen zu TBD Media GroupTBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyMarketingleiterinTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1535552/50_Global_Leaders.mp4Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136020/4945095