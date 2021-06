In der Vorbereitung auf den DAX-Verfall sind die Marken von gestern leicht verschoben anzuwenden. Denn es gab auch am Tag nach der FED-Sitzung wenig Bewegung am Aktienmarkt. Heute stehen der Verfallstag und die Allzeithochs zum Wochenausklang im DAX-Blick. Welche Marken sind genau gemeint? Nach der dynamischen Bewegung an der Wall Street zur Unterseite in Folge der FED-Kommentare am Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...