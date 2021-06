Der amerikanische Modekonzern L Brands Inc. (ISIN: US5017971046, NYSE: LB) schüttet am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,15 US-Dollar aus. Record date war der 4. Juni 2021. Mit dieser Ausschüttung nimmt der Konzern seine Dividendenzahlung wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Die letzte Zahlung im März 2020 betrug 0,30 US-Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...