Die Valoren seien auf den genannten Tag hin zum Handel am Euronext Growth Segment zugelassen worden, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.Letzter Handelstag an der Schweizer Börse bleibt der 22. Juli. Das britische Unternehmen hatte Ende 2020 angekündigt, es wolle sich vom hiesigen Handelsplatz zurückziehen. Gleichentags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...