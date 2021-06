Zum großen Verfallstag an den Terminmärkten, dem sogenannten Hexensabbat, dürfte der DAX zunächst kaum verändert in den Handel Starten. Gut zwei Stunden vor Handelsstart am Freitag erwartet der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,04 Prozent auf 15.721 Punkte nur wenige Zähler unter seinem Vortagesschluss.

