Heute stehen der Verfallstag und die Allzeithochs zum Wochenausklang im DAX-Blick. Welche Marken sind genau gemeint? Kraftvolle Verarbeitung der FED-Ergebnisse Nach der dynamischen Bewegung an der Wall Street zur Unterseite in Folge der FED-Kommentare am Mittwochabend hätte man im DAX auch von einer größeren Korrektur ausgehen können. Doch ähnlich wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...