Zudem hat die Automobilindustrie hat nach jahrelanger Zurückhaltung wieder begonnen zu investieren. Hinzu kommt die schon seit einiger Zeit boomende Bauindustrie. "Dies alles resultierte in einem 7-prozentigen Anstieg der Auftragseingänge im Vergleich zu 2019 und macht den Kunststoff- und Gummimaschinenbau zu einem der wenigen Maschinenbaubereiche, der 2020 mit volleren Auftragsbüchern abschloss als 2019", erläutert Reifenhäuser. Beim Umsatz hingegen mussten die Hersteller von Kunststoff- und Gummimaschinen ein Minus von 12 % im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, da dieser noch von den negativen Tendenzen im Jahr 2019 und dem Jahresbeginn 2020 beherrscht wurde. In den ersten vier Monaten 2021 ist der Auftragseingang mit plus 92 % sogar fast doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum 2020, und auch der Umsatz hat sich bei einem Plus von 8 % stabilisiert.

Angespannte Lieferketten trüben die Stimmung

"Konjunkturell läuft es aktuell wieder sehr gut für die Branche", freut sich auch Thorsten Kühmann, Geschäftsführer des Fachverbandes. "Allerdings hat dies auch seine Schattenseiten bei den angespannten Lieferketten mit Blick auf die Verfügbarkeit von notwendigen Rohstoffen und Komponenten", mahnt er zur Vorsicht. "Gerade die Engpässe bei der Versorgung mit Kunststoffen, die die Investitionslaune der Verarbeiter drückt, sowie bei den Metallen und Elektronikkomponenten könnte bald zu der paradoxen Situation führen, dass die Maschinenbauer trotz ...

