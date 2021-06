BOBNN SW - Bobst erwartet positives Halbjahresergebnis und erhöht PrognoseKNIN SW - KÜHNE+NAGEL SIEHT GESCHÄFTSNORMALISIERUNG IM H2: NZZ BNR - Brenntag sieht op. Ebitda 2021 nun bis zu 26% über 2019-Niveau 5CV - CureVac-Investor Hopp: glaube fest an das Unternehmen: Merkur Blue Elephant Energy bereitet Börsengang im 3. Quartal vor VOW3 - Audi beendet in wenigen Jahren das Zeitalter der Verbrenner-Antriebe: Unternehmenschef Markus Duesmann hat nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Donnerstag vor Betriebsräten und Topmanagern erklärt, dass ab dem Jahr 2026 keine neuen Benzin- und Dieselmodelle mehr vorgestellt würden, auch keine Hybrid-Varianten. Die bei den Kunden beliebten Modelle A3 und A4 werden deshalb keine Nachfolger mehr haben, sondern komplett neu konzipiert und ...

