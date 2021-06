Hier erfahren Sie, was Sie am Freitag, den 18. Juni, wissen müssen: In einer Reaktion auf die Fed baute der Dollar seine Gewinne aus und schickte den AUD/USD auf neue Jahrestiefs. Die Kryptowährungen verbuchen weitere Verluste und die Delta-Covid Mutation treibt ihr Unwesen. Die BoJ hat ihre Zinsen wie erwartet unverändert gelassen. Fed-Effekt: Der ...

