In dynamischen Zeiten wie diesen findet in der Wirtschaft vermehrt ein Wettkampf zwischen etablierten und neuen Unternehmen statt. Der Wettkampf zwischen PowerCell Sweden (WKN: A14TK6) und Linde (WKN: A2DSYC) in der Wasserstoffbranche ist besonders interessant, weil der Unterschied zwischen der Marktkapitalisierung der beiden Unternehmen mehr als 150 Mrd. US-Dollar beträgt (Stand: 15.06.2021; gilt für alle Kurse). Was ist das Geschäftsmodell der beiden Unternehmen? Der Anfang von PowerCell Sweden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...