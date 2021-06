Heute trifft der VIX-Crash-Day auf den Hexensabbat. Da der Dax seit zwei Wochen im Bereich von 15.600/700 hin und her pendelt, ist es eher unwahrscheinlich, dass Markteilnehmer zum großen Verfall in Schieflage geraten. Viel spannender wird es sein, zu sehen, wie es in der kommenden Handelswoche weiter geht. Dann werden die Karten neu gemischt. Die ...

