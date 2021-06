Anlässlich des World Refill Day am 16. Juni 2021 forderte das Bündnis "Wege aus der Plastikkrise" die Bundesregierung auf, Abfallvermeidung endlich klar an erste Stelle zu setzen und Mehrwegverpackungen zum Standard zu machen. Die gesetzlich festgeschriebene Mehrwegquote müsse endlich umgesetzt werden. Nach Angaben von Plastics Europe verbraucht Deutschland europaweit das meiste Plastik. Verpackungen machen laut einer Conversio-Studie fast zwei Drittel deutscher Kunststoffabfälle aus. Auch das Abfallaufkommen von Papier-, Pappe - und Aluminiumverpackungen steigt seit Jahren unaufhörlich. Am World ...

Den vollständigen Artikel lesen ...