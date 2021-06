DJ EUREX/DAX-Future tendiert am Verfalltag etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future tendiert am Freitag im Verlauf etwas leichter. Das Überrollen in den September-Kontrakt hatte die vergangenen Tage kaum einen Impuls geliefert. Auch das Schieben am Optionsmarkt in spätere Fälligkeiten hat nur zu begrenzten Spikes im Terminkontrakt geführt. Mit Spannung wird daher erwartet, ob sich der Markt nach dem Verfallstag aus seiner Lethargie lösen kann. Momentan sprechen die niedrigen Umsätze allerdings dagegen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 22 auf 15.706 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.724 und das -tief bei 15.684 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.635 Kontrakte.

