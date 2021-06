Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit geringfügigen Abschlägen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Minus von 0,03 Prozent - und sollte die Richtung stimmen, könnte dem Wiener Markt der vierte Verlusttag in Folge ins Haus stehen. Auch die Vorgaben aus den USA sind negativ.Im Mittelpunkt des heutigen ...

