FRANKFURT/BERLIN (Dow Jones)--Die Exporte der deutschen Elektroindustrie sind im April 2021 laut dem Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) deutlich um 29,2 Prozent gegenüber Vorjahr auf 17,4 Milliarden Euro gestiegen. "Vor einem Jahr waren sie bedingt durch die Corona-Pandemie allerdings auch um ein Fünftel eingebrochen", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. In den ersten vier Monaten dieses Jahres kamen die aggregierten Branchenausfuhren auf 71,9 Milliarden Euro, womit sie 8,7 Prozent über ihrem entsprechenden Vorjahresniveau lagen.

"Der Zuwachs zwischen Januar und April fiel damit ganz ähnlich aus wie bei Produktion und Umsatz", so Gontermann. Die Importe von elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen nach Deutschland legten im April ebenfalls stark zu: Mit 16,8 Milliarden Euro stand hier ein Anstieg um 30 Prozent gegenüber Vorjahr zu Buche. In den ersten vier Monaten 2021 lagen die Elektroeinfuhren mit 69,4 Milliarden Euro um 15,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum - womit sie fast doppelt so stark wuchsen wie die Ausfuhren.

Die Elektroexporte in die Länder der Eurozone lagen im April 2021 bei 5,7 Milliarden Euro. Damit erholten sie sich mit einer Rate von 53,5 Prozent gegenüber Vorjahr. Im Gesamtzeitraum von Januar bis April lagen die Elektroausfuhren in den Euroraum bei 23,5 Milliarden Euro, was einem Plus von 16,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die Exporte in Länder außerhalb der Eurozone sind im April 2021 auf 11,7 Milliarden Euro gestiegen, womit sie 20 Prozent über dem Vorjahreswert lagen.

