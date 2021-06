DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Anstieg der deutschen Erzeugerpreise seit 2008

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Mai kräftig gestiegen und haben die Prognosen deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die deutschen Erzeugerpreise um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Einen so hohen Preisanstieg hatte es zuletzt im Vorfeld der Finanz- und Wirtschaftskrise im Juli 2008 gegeben. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet.

Bundesnotbremse lässt deutschen Gastgewerbeumsatz im April sinken

Der Umsatz im Gastgewerbe Deutschlands ist zu Beginn des zweiten Quartals deutlich zurückgegangen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er im April gegenüber dem Vormonat um 6,3 Prozent und lag um 24,2 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Das Niveau von Februars 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, wurde um 68,9 Prozent verfehlt.

Weidmann fordert baldiges Ende der Krisen-Hilfen

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hält ein baldiges Ende der EZB-Anleihekäufe über das Krisenprogramm PEPP für geboten. "Wenn der Notfall vorüber ist, für den das PEPP geschaffen wurde, muss es beendet werden," sagte er im Interview mit dem Handelsblatt. Voraussetzung für eine Normalisierung der Geldpolitik ist aus Sicht von Weidmann eine gefestigte wirtschaftliche Erholung und ein Auslaufen der wesentlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Hiermit rechnet er 2022.

BoJ hält an lockerer Geldpolitik fest - Neues Kreditprogramm

Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest und startet eine neue Kreditfazilität für Banken zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der Klimawandel werde langfristig einen "extrem großen Einfluss" auf die Wirtschaft, die Preise und die finanziellen Bedingungen haben, begründete die Notenbank nach der Sitzung des geldpolitischen Rats die Maßnahme. Das Kreditprogramm werde auf einem früheren Programm aufbauen, das den Banken helfen soll, Kredite an Wachstumssektoren der Wirtschaft zu vergeben.

Europäer ringen um gemeinsame Position bei globaler Mindeststeuer

Europas Regierungen suchen weiter nach einer gemeinsamen Position zu einer globalen Mindestbesteuerung großer Unternehmen. Irland verteidigte am Donnerstag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg die Praxis, Konzerne mit niedrigen Steuersätzen anzulocken. Deutschland und Frankreich kündigten an, vor dem Treffen der Finanzminister der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) im Juli in Italien zu versuchen, die europäischen Partner zu überzeugen.

Israel fliegt erneut Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen

Zum zweiten Mal in dieser Woche hat Israel Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Als Vergeltung für neue Attacken mit Brandballons aus dem Palästinensergebiet beschossen Kampfjets eine Militärbasis und eine Raketenabschussstellung der radikalislamischen Hamas, wie die Armee mitteilte. AFP-Reporter im Gazastreifen berichteten von mehreren Detonationen. Die Hamas reagierte nach eigenen Angaben auf die Luftangriffe mit dem Feuer aus Maschinengewehren.

USA begrüßen "klare Zusage" der Türkei zu künftigem Afghanistan-Engagement

Die USA haben die "klare Zusage" der Türkei begrüßt, nach dem Nato-Abzug aus Afghanistan den Flughafen von Kabul zu sichern. US-Präsident Joe Biden habe seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan die dafür nötige Unterstützung der USA zugesagt, sagte der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, in Washington.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz Mai -1,4% gg Vm; +24,6% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Mai PROG: +1,6% gg Vm; +29,0% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Mai -2,1% gg Vm; +21,7% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Mai +0,1% (PROG: +0,1%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai -0,1% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Mai +0,3% gg Vm

