Der Glasfaserhersteller Owens Corning (ISIN: US6907421019, NYSE: OC) zahlt eine Quartalsdividende von 0,26 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 6. August 2021 (Record day ist der 16. Juli 2021). Im Dezember 2021 hob Owens Corning die Quartalsdividende um 8 Prozent auf 26 US-Cents an. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,04 US-Dollar ...

