Datum der Anmeldung:

14.06.2021



Aktenzeichen:

V-40/21



Unternehmen:

Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG, Hannover (D); Erwerb von weiteren Anteilen an der: 1. Kieler Zeitung Verlags- und Druckerei KG-GmbH & Co. 2. Kieler Zeitung GmbH & Co. Offseldruck KG 3. Kieler Zeitung Verwaltungs GmbH & Co. Beteiligungs KG



Produktmärkte:

Tageszeitungen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Niedersachsen, Schleswig-Holstein

