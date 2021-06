EURUSD notiert am Freitag leicht im Plus oberhalb der 1,19er-Marke in einer Handelsspanne von 30 Pips. Nach dem Ausverkauf dieser Woche, bei dem das Paar ausgehend vom Wochenhoch kurzzeitig über 260 Pips nachgegeben hatte, wäre eine Aufwärtskorrektur angebracht. Für ein bullisches Umfeld im M15-Chart müsste der Kurs nach oben aus der Seitwärtsrange ausbrechen und den 100er-EMA überwinden. Ohne einen Bruch dieser beiden Marken, könnte ein weiterer Rückgang anstehen. Man beachte, dass sich der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...