Linz (www.anleihencheck.de) - Auf der gestrigen Zinssitzung der Norges Bank wurde verkündet, dass Zinsanhebungen bereits im September stattfinden könnten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie werde die erste G-10 Notenbank sein, welche ihre Zinsen anhebe. Die Inflationsentwicklung spiele für die Norges Bank dabei nicht so eine große Rolle. Sie gehe davon aus, dass die Kerninflationsrate in den nächsten Jahren das Ziel bei 2,0% nicht erreiche. Im Mail habe die Kerninflation bei 1,5% gelegen. Hauptaugenmerk liege auf der Entwicklung der norwegischen Wirtschaft, welche bereits auf Erholungskurs sei. (18.06.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...