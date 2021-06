Baden-Baden (ots) - Dreharbeiten zu neuer Staffel der Koch-Doku im Juni gestartet / Ausstrahlung ab Montag, 23. August 2021, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDie Dreharbeiten für die 13. Staffel der beliebten Koch-Doku "Lecker aufs Land" sind im Juni gestartet. In diesem Jahr dürfen sich die sechs Landfrauen wieder gegenseitig besuchen und treten in einen lockeren Wettstreit um das beste Land-Menu. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 23. August, immer montags um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Landfrauen aus Neuried, Selzen, Ibach, Minfeld, Isny und HochdorfIn diesem Sommer können sechs Landfrauen wieder mit dem Oldtimerbus unterwegs sein und sich gegenseitig besuchen. Sie sind kompetent in Sachen Landwirtschaft, engagieren sich in ihren Gemeinden und Kochen ist ihre Leidenschaft. Für den SWR Kochwettbewerb zaubern sie mit Produkten von Hof und Feldern kreative regionale Gerichte. Reihum laden sich die Sechs gegenseitig auf ihre Höfe ein und servieren den anderen ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Ihre Reise durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg birgt Überraschungen. Die SWR Kochdoku "Lecker aufs Land" führt im Sommer 2021 nach Neuried im Ortenaukreis, nach Selzen in den Landkreis Mainz-Bingen, nach Ibach im Landkreis Waldshut, nach Minfeld im Kreis Germersheim, nach Isny im Allgäu und nach Hochdorf im Landkreis Esslingen. Das große Finale mit der Ehrung der Siegerinnen wird am 27. September ausgestrahlt. Man darf gespannt sein, wem Busfahrer Andreas am Ende den Preis überreicht.Beliebte SWR Doku-Reihe"Lecker aufs Land" ist eine beliebte Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jedes Jahr eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Darüber hinaus entstehen weitere Specials und Staffeln zu unterschiedlichen Themen. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und Megaherz im Auftrag des SWR. Producer der Reihe ist Christoph Hoppstädter. Die Redaktion im SWR hat das Kinder- und Familienprogramm.Sendung:"Lecker aufs Land", Sendestart am Montag, 23. August 2021, um 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und jeweils am Vortag der Ausstrahlung ab 16 Uhr in der ARD Mediathek verfügbarInfos und Rezepte unter SWR.de/lecker-aufs-landWeitere Infos unterhttp://swr.li/lecker-aufs-land-drehstart-sommer-2021Fotos über www.ARD-Foto.deNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deSWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/uebersichtsseite-swr-kommunikation-100.html)twitter.com/SWRpresseSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4945690