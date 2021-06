Wien (www.anleihencheck.de) - Der Rückgang der Inflation im April auf 5,5% p.a. (nach 5,8% im März) in Russland erwies sich nur als kurze Atempause, denn im Mai zog die Teuerung wieder kräftig an auf 5,9% p.a., so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Finanzminister Siluanov sehe Überhitzungstendenzen und habe zu Augenmaß bei Staatsausgaben und Stimulus gemahnt. Präsident Putin habe die Inflation kürzlich als eines der beiden wichtigsten wirtschaftlichen Probleme Russlands bezeichnet. Notenbankchefin Nabiullina habe Anfang Juni betont, dass das Inflationsproblem in Russland keineswegs rein temporär sei, wie in manch anderen Ländern. Der Inflationsdruck sei von längerfristig wirkenden Faktoren getragen, unter anderem auch monetären, weshalb die Notenbank im April habe handeln müssen. Wenig später habe sie erneut gehandelt und Mitte des Monats die Zinsen neuerlich angehoben, von 5% auf 5,5%. ...

