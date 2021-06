DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.217,25 -0,20% +13,03% Dow Jones-Indikation 33744 -0,20% +10,95% Euro-Stoxx-50 4.135,64 -0,54% +16,41% Stoxx-50 3.562,65 -0,49% +14,62% DAX 15.618,05 -0,70% +13,84% FTSE 7.082,33 -0,99% +10,73% CAC 6.646,70 -0,29% +19,73% Nikkei-225 28.964,08 -0,19% +5,54% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,6 0,16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,65 71,04 -0,55% -0,39 +45,6% Brent/ICE 72,67 73,08 -0,56% -0,41 +41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,46 1.773,55 +1,01% +17,91 -5,6% Silber (Spot) 26,38 25,93 +1,74% +0,45 -0,1% Platin (Spot) 1.084,08 1.058,00 +2,46% +26,08 +1,3% Kupfer-Future 4,19 4,18 +0,29% +0,01 +18,8%

Der festere Dollar lastet auf den Ölpreisen. Gold legt dagegen zu. Dem zinslos gehaltenen Edelmetall kommen die wieder gesunkenen Anleiherenditen zugute.

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Wochenausklang dürften die US-Börsen mehr oder weniger auf der Stelle treten. Wichtige Konjunkturdaten oder Unternehmensereignisse sind für den Freitag nicht angekündigt. Zentrales Thema dürfte erneut der geldpolitische Kurswechsel sein, den die US-Notenbank am Mittwoch im Anschluss an ihre Zinssitzung angekündigt hat. Mit ihrer Einschätzung, dass die Zinsen schon bis Ende 2023 steigen dürften, hat die Fed Erwartungen untermauert, dass sie gegen die steigende Inflation vorgehen werde. Damit hat sie aber auch der Rally am Aktienmarkt den Wind aus den Segeln genommen. Vor allem Aktien von Unternehmen, die als Nutznießer einer Erholung der Wirtschaft gelten, haben einen Dämpfer erhalten.

Unter den Einzelwerten werden US Steel vorbörslich 1,2 Prozent höher getaxt. Die Aktie des Stahlkonzerns hatte am Donnerstag bis zur Schlussglocke um 7,7 Prozent nachgegeben. Nach Handelsschluss hob das Unternehmen dann seine Gewinnprognose an.

Überraschend gute Geschäftszahlen verhelfen Adobe zu einem Plus von 3,0 Prozent. Auch Smith & Wesson (+3,7%) hat besser abgeschnitten als erwartet und darüber hinaus noch einen Aktienrückkauf angekündigt. Aktien zurückkaufen will auch Fox Corp (+1,0%). Der Board des Unternehmens hat dazu am Donnerstag seine Zustimmung gegeben.

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Index-Änderungen werden nach Handelsschluss wirksam:

MDAX + NEUAUFNAHME - Auto1 + HERAUSNAHME - Siltronic SDAX + NEUAUFNAHME - Grenke - Nagarro - Siltronic - Vantage Towers + HERAUSNAHME - Auto1 - Corestate Capital - Koenig & Bauer - Leoni STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Allfunds (Niederlande) - Auto1 (Deutschland) - Christian Dior (Frankreich) - Deliveroo (Großbritannien) - Dr. Martens (Großbritannien) - Fluidra (Spanien) - Greggs (Großbritannien) - Millicom International Cellular (Schweden) - Reply (Italien) - S4 Capital (Ord. Shares) (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Banque Cantonale Vaudoise (Schweiz) - Beazley (Großbritannien) - CNP Assurances (Frankreich) - Grainger (Großbritannien) - Iliad (Frankreich) - SBM Offshore (Niederlande) - Shop Apotheke (Deutschland) - Softwareone Holding (Schweiz) - Trainline (Großbritannien) - Viscofan (Spanien) FTSE-100 + NEUAUFNAHME - ITV + HERAUSNAHME - Renishaw

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Verluste bis Freitagmittag aus. Die Abgaben könnten mit dem Verfall von Futures und Optionen auf Aktien-Indizes im Zusammenhang stehen. Derweil sind die deutschen Erzeugerpreise im Mai überraschend kräftig gestiegen. Die Anleger setzen aber bislang darauf, dass sich die steigenden Preise als vorübergehendes Phänomen erweisen werden. Die Nachrichtenlage ist ansonsten recht dünn. Brenntag legen um 1,8 Prozent zu, der Chemikalienhändler hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Nach dem Vortageseinbruch wegen der Probleme bei der Corona-Impfstoffentwicklung stabilisieren sich Curevac und steigen um fast 20 Prozent. Der Mehrheitseigentümer des Biotechnologie-Unternehmens, Dietmar Hopp, will trotz des jüngsten Rückschlags bei der Impfstoffentwicklung an seiner Beteiligung festhalten. Mit einem Minus von 3,2 Prozent stellt die Aktie von Henkel das Schlusslicht im DAX. In Handel wird darauf verwiesen, das die Barclays-Analysten die Gewinnschätzungen für das Unternehmen aufgrund der höheren Rohstoffkosten, vor allem für Erdöl, leicht gesenkt haben. Alstom (+1,9%) profitiert von einem Großauftrag der dänischen Staatsbahn.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:28 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1914 +0,06% 1,1902 1,1922 -2,5% EUR/JPY 131,18 -0,08% 131,00 131,55 +4,0% EUR/CHF 1,0949 +0,22% 1,0933 1,0928 +1,3% EUR/GBP 0,8569 +0,18% 0,8572 0,8557 -4,1% USD/JPY 110,11 -0,14% 110,04 110,35 +6,6% GBP/USD 1,3902 -0,14% 1,3886 1,3932 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4442 -0,20% 6,4504 6,4567 -0,9% Bitcoin BTC/USD 37.891,51 +0,42% 37.921,26 38.843,51 +30,4%

Der Dollar verteidigt seine jüngsten Gewinne. Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank stellt die Frage, wie weit die Rally noch gehen kann. Es bleibe schließlich dabei, dass hohe Inflationszahlen für den Dollar negativ seien, solange die Geldpolitik nicht angemessen reagiere. Ob es aber angemessen sei, eventuell übernächstes Jahr die Zinsen anzuheben, wenn aktuell bereits die Inflationsrate das Notenbankziel deutlich überschritten?

Aber immerhin bewege sich die US-Notenbank, was man von der EZB nicht sagen könne. Eine Notenbank im Krisenmodus, die laut Präsidentin Christine Lagarde noch nicht einmal darüber rede, ob eine Reduzierung der Anleihekäufe notwendig sein könnte, erscheine im Vergleich deutlich hinter der Kurve. Aussagen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, dass September zu früh sein könnte, um über einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik zu diskutieren, deuteten darauf hin, dass sich an der EZB-Haltung auch erstmal nichts ändern werde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In engen Grenzen uneinheitlich ist es zum Wochenausklang an den ostasiatischen Finanzmärkten und in Australien zugegangen. Die Vorgaben aus den USA waren uneinheitlich: Während Technologiewerte gefragt waren, wurden Konjunkturzykliker verkauft. Hintergrund waren trotz der zuletzt falkenhafter aufgetretenen US-Notenbank wieder überraschend deutlich gesunkene Marktzinsen, worauf erfahrungsgemäß besonders Technologieaktien stärker reagieren. Keinen Impuls gab es von der japanischen Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs bestätigte. Auch dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemiefolgen um ein halbes Jahr verlängert werden, ließ den Aktienmarkt kalt. Ebenso, dass die Regierung beschlossen hat, den Corona-Ausnahmezustand für den Großraum Tokio und andere Regionen zu beenden. Deutlicher nach unten ging es in der Region nach den jüngsten Gewinnen mit Aktien aus dem Bankensektor - wie schon am Vortag in den USA. Die überraschend wieder gesunkenen Marktzinsen sorgten für Verkäufe, weil sie für die Geldhäuser schrumpfende Gewinnmargen im Kreditgeschäft bedeuten und für die Versicherer geringere Erträge bei der Vermögensanlage. Unter den Einzelwerten gewannen Eisai in Tokio fast 6 Prozent. Hier befeuerte eine Zusammenarbeit mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb zur Entwicklung eines Krebsmedikaments. In Sydney litten Rohstoffaktien den dritten Tag darunter, dass China plant, seine Rohstoffreserven anzugreifen, um dem Preisanstieg Einhalt zu gebieten. Rio Tinto, Fortescue und BHP gaben zwischen 0,6 und 2,5 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich zum Wochenschluss stabil. Das hohe Angebot, auch von ESG-Seite, wird dabei gut aufgenommen. Von Jahresanfang bis Mitte Juni wurde nach Berechnung der LBBW ein Rekordvolumen von 50,1 Milliarden Euro an ESG-Bonds (Environmental, Social & Governance) in Euro begeben und damit das Gesamtvolumen des vorherigen Rekordjahres 2020 in Höhe von 43,3 Milliarden Euro bereits im ersten Halbjahr 2021 übertroffen.

June 18, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)

