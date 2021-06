Peking, Donnerstag (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von CCTV+:Die China Media Group (CMG) veröffentlicht seit Mai über die neuen Medien der China Global Television Network (CGTN)-Plattformen die erste Staffel der internationalen Ausgabe von "Chinese Wisdom in Ancient Classics - Xi Jinping's Classical Literary Quotes".Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte diesen Link an: https://www.multivu.com/players/uk/8913051-special-program-xi-jinping-classical-literary-quotes-aired-cmg/Das spezielle Format hat das CGTN produziert. Es enthält berühmte Sprichwörter und historische Geschichten aus alten chinesischen Klassikern, die Präsident Xi Jinping in seinen Reden zitiert. Darüber hinaus finden sich darin Artikel und Gespräche. Die Sendung zeigt Xis Einblicke in die reichhaltige und traditionsreiche chinesische Kultur, und welche Lehren die Regierung daraus ableitet.Die erste Staffel umfasst neun Episoden, die unterschiedliche Themen abdecken. Dazu zählen die nachhaltige Entwicklung, der Umweltschutz, Innovationen, die Öffnung des Landes, der Kampf gegen COVID-19 und die Korruption sowie die Bekämpfung der Armut durch Bildung.Laurence Brahm, Politik-Ökonom, Stephen McClure, Berater für Informationswissenschaften der Wuhan Universität, Dr. Jason Blake Cohen, Distinguished Professor der China University of Mining and Technology und Professor der Sun Yat-Sen University, Lee Barrett, Social-Media-Influencer, Alessandro Teixeira, Professor für Public Policy der Tsinghua University, Steven White, Associate Professor der Tsinghua University, Kirk Apesland, Social-Media-Influencer, und Einar Tangen, Current Affairs Commentator teilten bei Interviews im Programm ihre Ansichten.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1533248/video1.mp4Pressekontakt:+86 -13401176434 E-Mail: liyini@cctvplus.comOriginal-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132379/4945849