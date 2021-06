DJ CDU-Wirtschaftsrat will bessere Rahmenbedingungen für Luftverkehrswirtschaft

BERLIN (Dow Jones)--Der Wirtschaftsrat der CDU hat bessere Rahmenbedingungen für die deutsche Luftverkehrswirtschaft gefordert. Der globale Luftverkehr werde auch ohne Deutschland wachsen, deshalb seien zusätzliche Belastungen fehl am Platz und weniger Regulierung nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, erklärte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, anlässlich der Nationalen Luftfahrtkonferenz.

Es dürften keine weiteren Einschränkungen bei den Betriebszeiten geben. Auch sei die von den Grünen geplante zielgerichtete Verteuerung des Fliegens der falsche Ansatz für die hiesige Luftverkehrsbranche, die im harten internationalen Wettbewerb steht.

"Weitere Belastungen für die ohnehin margenschwache Branche würden am Standort Deutschland tausende Arbeitsplätze kosten", warnte Steiger. "Der weltweite Luftverkehr wird aber wieder wachsen - mit oder ohne Deutschlands Flughäfen und Airlines. Deshalb braucht es in der Luftverkehrspolitik mehr Pragmatismus und weniger Ideologie."

So könne zum Beispiel mit den Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer die Finanzierung des Systemwechsels in der Luftfahrt von fossilen zu alternativen Antrieben beschleunigt werden, anstatt das Geld in den allgemeinen Bundeshaushalt zu stecken.

Der Wirtschaftsrat warnte, dass vor allem Golf-Staaten mit Hilfe massiver Subventionierung der eigenen Airlines und Flughäfen aggressiv in den Markt eingriffen. Hinzu kämen die massiven Folgen der Corona-Pandemie mit einem bislang nie dagewesenen Einbruch der Branchenumsätze. "Ziel muss es jetzt sein, die deutsche Luftverkehrswirtschaft zu stärken", so Steiger. Aus Sicht des Wirtschaftsrates hat gerade die Pandemie gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Logistiksystem sei.

June 18, 2021

